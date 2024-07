Cursinho gratuito pré-enem abre vagas; saiba como se inscrever

A partir da última segunda-feira (1º), a Secretaria Municipal de Educação (Semed) abriu as inscrições para novas turmas do Pré-Enem 2024, o curso preparatório gratuito para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O curso será oferecido em quatro polos (Escola Pedro Batalha, Escola Vôo da Juriti, Escola Joaquim Vicente Rondon e na Biblioteca Francisco Meirelles) e conta com disciplinas das áreas de conhecimento cobradas no Exame. Os participantes terão a oportunidade de revisarem ou aperfeiçoarem o conteúdo antes das provas.

O preparatório é inteiramente gratuito, tendo como público-alvo os estudantes de escolas públicas e bolsistas de colégios particulares que estão no 3º ano do ensino médio ou que já concluíram os estudos. O prazo das inscrições para o cursinho gratuito vai até quinta-feira (4), e ela pode ser feita somente no horário entre 19h às 21h30. Os interessados precisam comparecer aos endereços abaixo com os seguintes documentos pessoais: Carteira de Identidade, CPF e comprovante de residência.

LOCAIS DE INSCRIÇÃO:

* Escola Pedro Batalha – rua Alba, 5972, bairro Aponiã

* Escola Vôo da Juriti – rua Antônio Braga Moreira, 2833, bairro JK I

* Escola Joaquim Vicente Rondon – Rua Garopaba, 2615, Cohab

* Biblioteca Francisco Meirelles – rua Dom Pedro II, 826, Centro

AULAS

O curso terá duração de quatro meses, com aulas de segunda a sexta-feira no horário das 19h às 22h. O início das aulas está previsto para esse mês de julho e vai até a aplicação do Enem 2024, que acontece em novembro. Mais informações através do e-mail: [email protected], no site da Prefeitura, nas redes sociais ou através dos perfis do Pré-Enem PVH no Facebook e Instagram.

Fonte: Prefeitura de Porto Velho