Deborah Secco anuncia ‘Bruna Surfistinha 2’ após 13 anos do primeiro filme

A atriz Deborah Secco pegou os seguidores de surpresa ao anunciar nesta quarta-feira (31) que vai retornar ao papel de Raquel Pacheco no filme “Bruna Surfistinha 2”. A continuação do filme que marcou a carreira de Deborah vem após 13 anos.

Em entrevista à Marie Claire, a atriz afirma que está feliz em retornar ao universo do filme: “É um dos personagens mais importantes da minha carreira, meu personagem mais popular. Recentemente, eu fiz uma homenagem e me fantasiei de Bruna Surfistinha e entendi o quanto esse personagem ainda é presente na vida dos brasileiros. Talvez tenha sido isso que me fez pensar em trazer a Bruna de volta”.

A história é baseada o livro “O Doce Veneno do Escorpião”, escrito pela ex-garota de programa Raquel Pacheco. O primeiro filme foi lançado em 2011 e levou mais de 2 milhões de espectadores aos cinemas.