Donald Trump sofre atentado em comício nos EUA; duas pessoas morrem

Eram 17h13 minutos (horário local, igual ao do Acre), no Estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, neste sábado (13), quando um comício do candidato Republicano à presidência dos EUA, Donald Trump, foi atingido com um suposto tiro de raspão na orelha. O jornal Washington Post divulgou agora há pouco que duas pessoas morreram e uma terceira foi ferida com gravidade.

Trump foi tirado às pressas por seguranças do palanque e está em local seguro, dizem agências de notícias internacionais. O mundo assuste horrorizado à tentativa de homicídio.

O presidente dia EUA e candidato à reeleição, Joe Biden, ainda não se manifestou sobre o assunto.

VEJA O VÍDEO: