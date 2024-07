Em 14 anos, apenas dois casos de difteria foram confirmados no estado do Acre; saiba os sintomas

A difteria é uma doença causada pela bactéria Corynebacterium diphtheriae, afetando as amígdalas, faringe, laringe, nariz, podendo se estender para outras partes do corpo, como pele e mucosas e caracteriza-se por placas na cor branco-acinzentada nas amígdalas e partes próximas. No estado do Acre, nos últimos 14 anos, apenas dois casos foram registrados

Em casos mais graves, a difteria pode causar dificuldades na respiração dos enfermos, assim como inchaços no pescoço e nos gânglios linfáticos em casos mais raros.

É recomendado que todos com a presença de quadro agudo de infecção da orofaringe, com presença de placas aderentes ocupando as amígdalas, com ou sem invasão de outras áreas da faringe ou outras localizações, com comprometimento do estado geral e febre moderada, realizem exames para averiguar a razão.

Durante o período analisado, de 2010 a 2024, foram 11 casos suspeitos, entretanto, apenas duas confirmações, entre crianças de cinco a nove anos, em 2014 e 2015. Em contraste ao número de confirmações em relação aos casos suspeitos, 100% dos confirmados vieram a óbito.

Para aqueles que buscam se prevenir quanto à doença, a principal forma de se proteger contra a difteria é através da vacina Penta.