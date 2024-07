Em convenção, Jairo Cassiano se emociona ao relembrar morte do filho do empresário Macarrão, em Manoel Urbano

A convenção do partido Republicanos, ocorrida na manhã deste sábado (27) na cidade de Manoel Urbano, também teve um momento de emoção protagonizado pelo ex-prefeito de Sena Madureira, Jairo Cassiano (União Brasil). O evento oficializou a candidatura do pecuarista “Macarrão do povo” à Prefeitura de Manoel Urbano.

Jairo é amigo de Macarrão e da dona Simone. Ao utilizar a palavra, ele relembrou um triste episódio, registrado em abril deste ano, onde o pequeno Joãozinho, de apenas 5 anos, acabou falecendo. “Eu imagino que a maior dor da vida de um ser humano é perder um filho. Eu me senti muito pequeno quando, em abril, recebi uma ligação do Macarrão chorando, pedindo para que fizéssemos alguma coisa para salvar seu filhinho. Imediatamente, liguei para o senador Alan, para os deputados Roberto Duarte e coronel Ulisses. Fizemos de tudo para mandar um avião pra cá, mas a Anac não autorizou porque a pista não tinha iluminação. Nós sentimos aquela dor junto com você, Macarrão”, disse emocionado.

Restou apurado que Joãozinho sofreu um engasgo. Ainda foi levado para Rio Branco, mas não teve jeito.

