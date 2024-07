Em menos de um ano, Acre exportou quase 30 milhões de dólares em produtos industrializados

Um levantamento feito pelo Tribunal de Contas da União (TCU), publicado nesta terça-feira (30), revelou que de julho de 2023 a junho deste ano, o Acre conseguiu exportar U$$ 29.004.690,82 de dólares em produtos industrializados.

Com esse número, o coeficiente individual do Acre ficou fixado, para 2025, em 0,017825% destinado ao rateio da parcela de 10% do produto da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados.

No ranking geral, os estados que mais exportaram durante o período foram: São Paulo (+ U$$ 61 milhões), Rio de Janeiro (+ U$$ 45 milhões) Minas Gerais (+ U$$ 21 milhões), Paraná (+ U$$ 14 milhões) e Rio Grande do Sul (+ U$$ 11 milhões).

Ramo em crescimento

No começo deste mês, um levantamento revelou que a indústria acreana foi quem mais ampliou estoques – número de pessoas existentes com carteira assinada – em 2023. Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

De acordo com a pesquisa, todos os setores tiveram aumento no número de trabalhadores com carteira assinada, mas a indústria acreana ficou acima da média (5%), cresceu 9%.