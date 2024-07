Em Santa Rosa, ex-vereador Aldo Moura enfrenta Tamir de Sá na disputa pela prefeitura

Santa Rosa do Purus, o menor colégio eleitoral do Acre, se prepara para uma eleição 2024. Duas candidaturas estão na disputa pela prefeitura do município. De um lado, o atual prefeito Tamir de Sá busca a reeleição, e de outro, o ex-vereador Aldo Moura tenta conquistar o cargo.

Tamir Sá, candidato à reeleição, conta com um amplo apoio partidário. Sua chapa, que tem Valdir Kaxinawa como vice, será apoiada por nove partidos: MDB, PP, PL, PRD, PSD, PCdoB, PV, PT, Republicanos e União Brasil. A convenção unificada da coligação está marcada para o dia 28 de julho, às 19h, no ginásio coberto.

Por outro lado, Aldo Moura, ex-vereador, surge como outra opção para os eleitores. Em sua chapa, José Maria Kaxinawa será o vice. Aldo concorre pelo partido PODEMOS e promete ser uma alternativa viável. A convenção partidária de sua candidatura ainda não foi marcada, mas deve ocorrer até o dia 5 de agosto.

A eleição em Santa Rosa do Purus promete ser polarizada, refletindo um cenário de escolhas bem definidas para os eleitores do município. A disputa entre Tamir de Sá e Aldo Moura certamente trará debates intensos e propostas distintas para o futuro da cidade. Os eleitores de Santa Rosa do Purus terão, portanto, a oportunidade de decidir entre a continuidade da administração atual ou a mudança proposta pelo ex-vereador.