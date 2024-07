Escolha da Realeza Junina agita primeira noite do Arraial Cultural em Rio Branco; FOTOS

A primeira noite de Arraial Cultural contou com o Concurso da Escolha da Realeza Junina, com três categorias: casal caipira mirim, casal caipira e rainha da diversidade, com premiação de R$ 1,5 mil para cada personagem.

Concorrem 6 casais caipiras mirins, 12 casais caipiras e 6 rainha da diversidade. A competição deu início a programação do Arraial Cultural, que segue até domingo (21), no Calçadão da Gameleira, em Rio Branco.

O concurso animou o público na arquibancada da Arena dos Folguedos, montada no Calçadão, que aplaudia e vibrava a cada competidor.

Veja fotos de Juan Diaz para o ContilNet: