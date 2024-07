Está de dieta? Fuja desses 5 alimentos que aumentam a fome

Se você está em processo de perda de peso, é importante tomar decisões corretas. O cardápio deve ser preenchido com alimentos ricos em fibras, que têm digestão mais lenta, e não acendem o alarme da fome tão rápido.

A nutricionista esportiva Rayanne Marques, da clínica Aesthesis, de Brasília, explica que o ideal é apostar em frutas e vegetais, bem como fugir de doces, pães e bolos.

“Alimentos ricos em açúcar ou farinha refinada fazem a glicose no sangue subir muito rápido, causando um pico. A resposta do corpo é liberar insulina para controlar o açúcar, antes mesmo do cérebro entender que você já está satisfeito”, explicou, em entrevista anterior ao Metrópoles.

Veja 5 alimentos que devem ser evitados em dietas

1. Salgadinhos

Além de cheios de gorduras prejudiciais à saúde, os salgadinhos industrializados têm alto teor de sal, o que provoca desidratação. “A mesma área do cérebro que sinaliza sede, alerta sobre a fome. Ao desidratar, a falta de água acaba sendo interpretada como necessidade de comida”, explicou Rayanne.

2. Barrinhas de cereais

Apesar de parecerem saudáveis, a maioria das barrinhas de cereal possui aditivos químicos e contém poucos nutrientes. Quando o organismo precisa de vitaminais e minerais, a solução é simples: a sensação de fome é desencadeada. Não se engane com as barrinhas, logo depois de comê-las, seu corpo já estará pedindo outra coisa.

3. Cereais matinais

Os cereais matinais são comuns na mesa de café da manhã de algumas pessoas. O alimento industrializado é rico em açúcares e pobre em fibras e proteínas. Por isso, ele causa o pico de glicose e a sensação de fome aparece logo depois.

4. Arroz branco

O arroz branco tem a casca e o farelo retirados durante a produção, o que reduz o teor de fibras, vitaminas e minerais do alimento. Pobre em nutrientes de digestão lenta, o arroz branco não contribui para a sensação de saciedade.

5. Pão branco

Assim como o arroz branco, o pão branco é feito com farinha refinada, não tem fibras e possui poucas vitaminas e minerais. O consumo do alimento causa uma elevação rápida da glicose, desencadeando a liberação de insulina e a sensação de fome.