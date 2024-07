Ex de Raissa Barbosa se manifesta após acusação de agressão: “Vítima”

Raissa Barbosa usou as redes sociais, na última sexta-feira (26/7), e revelou que foi agredida pelo ex-namorado. A ex-Fazenda contou que foi enforcada por mais de uma vez e achou que ia morrer. Apesar de não citar o nome do rapaz, as datas relatadas por ela coincidem com o tempo em que se relacionou com o fisiculturista Renan Supriano.

Após a denúncia, Renan se manifestou. “Estou tão surpreso quanto todos. Não por ela, porque dela eu já esperava isso ou coisa pior. Mas surpreso de como é fácil criar uma história, para difamar e caluniar uma pessoa à custa de se auto promover e buscar visibilidade em rede social”, disse ele.

E continuou: “Essa é uma causa muito séria e mulheres como a R**** que utilizam do valor e peso moral de uma lei [Maria da Penha] feita para defender mulheres que realmente precisam dela, para se promover, é no mínimo deprimente”.

Ele apontou ter sido vítima de Raissa e que mais de 15 pessoas são testemunhas da situação.

“Eu fui vítima das diversas agressões físicas por parte dela e mais de 15 pessoas são testemunhas e presenciaram. Eu jamais revidei. Eu tenho vários vídeos dela me agredindo, tenho provas concretas e não criadas como as dela, apontando marcas de agressão no corpo inexistentes”, disparou.

O fisiculturista se disse difamado. “Estou sendo difamado, caluniado, xingado, ameaçado e tudo mais para milhões de pessoas, as quais obviamente se solidarizam pela história dela. Mas, sinto informar, vocês não conhecem ela, vocês conhecem apenas o personagem que ela criou para televisão e para rede social”, falou.

Renan também rebateu a afirmação de Raissa Barbosa de que fez um boletim de ocorrência, que não deu em nada. “A denúncia dela ‘não deu em nada’ porque eu apresentei provas contundentes à Justiça. E exigirei reparação total por todos os danos que ela vem me causando com falsas acusações e difamação pública”, complementou.