Faculdade de Medicina ITPAC Cruzeiro do Sul abre inscrições para Vestibular 100% Online

A faculdade de Medicina ITPAC Cruzeiro do Sul está com inscrições abertas para o vestibular que será realizado de forma 100% online no dia 07 de julho de 2024. Além do vestibular, a instituição oferece outras formas de ingresso, como transferência externa, uso da nota do Enem Contínuo e a modalidade de portador de diploma, que permite ao candidato com formação superior em qualquer área matricular-se sem a necessidade de realizar prova, apresentando apenas o diploma.

A ITPAC Cruzeiro do Sul, localizada no Acre, é parte do Grupo Afya, líder em educação e soluções para a prática médica no Brasil. A instituição utiliza metodologias ativas de ensino, como a Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL), colocando o aluno como protagonista do aprendizado. Desde o primeiro semestre, os alunos participam de simulações, estudos de casos e atividades práticas, preparando-os para a realidade clínica.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site da instituição: Faça Medicina – ITPAC Cruzeiro do Sul (afya.com.br) e seguir as instruções para o preenchimento do formulário. A taxa de inscrição é de R$ 350.

Sobre ITPAC Cruzeiro do Sul Afya

Instalado na cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, a 600 km da capital, Rio Branco, ITPAC Cruzeiro do Sul Afya é a escola de medicina em região mais afastada dos grandes centros entre as 32 IES do grupo Afya.

O curso foi autorizado em dezembro de 2020 e opera no âmbito do Programa Mais Médicos, do Governo Federal, edital de 2018, cujo princípio norteador é levar escolas de medicina a municípios fora dos grandes centros onde a relação médico-habitante está abaixo da média nacional.

Com quatro turmas de 50 alunos cada em operação, a unidade tem como objetivo proporcionar ao aluno uma estrutura premium, com salas de aula para aprendizado com centro de simulação em saúde, consultórios, laboratórios de anatomia, multidisciplinares, técnicas cirúrgicas e outros, além de oferecer um ambiente propício para o desenvolvimento do conhecimento e habilidades práticas.

Sobre a Afya

A Afya, líder em educação e soluções para a prática médica no Brasil, reúne 32 Instituições de Ensino Superior em todas as regiões do país, sendo 30 com cursos de medicina e 16 unidades de educação continuada e pós-graduação em áreas médicas e de saúde. São 3.203 vagas de medicina autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC) com mais de 20 mil alunos formados.

Com 25 anos de atuação em cidades de pequeno e médio porte, a Afya é pioneira em práticas digitais para aprendizagem contínua e suporte ao exercício da medicina. 1 a cada 3 médicos e estudantes de medicina no país utiliza ao menos uma solução digital do portfólio, como Afya Whitebook, Afya iClinic e Afya Papers.

Primeira empresa de educação médica a abrir capital na Nasdaq em 2019, a Afya recebeu prêmios do jornal Valor Econômico, incluindo “Valor Inovação” (2023) como a mais inovadora do Brasil, e “Valor 1000” (2023) como a melhor empresa de educação. Virgílio Gibbon, CEO da Afya, foi reconhecido como o melhor CEO na área de Educação pelo prêmio “Executivo de Valor” (2023). Em 2024, a empresa passou a integrar o programa “Liderança com ImPacto”, do pacto Global da ONU como porta-voz da ODS 3 – Saúde e Bem-Estar. Mais informações em www.afya.com.br e ir.afya.com.br.