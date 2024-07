Fala Operacional: policial penal Leandro Rocha é o entrevistado do episódio da semana; ASSISTA

Compartilhar histórias inspiradoras já virou a especialidade do podcast Fala Operacional. Sejam bem-vindos ao 25º episódio do podcast “Fala Operacional”. Nesta quinta-feira, diretamente dos estúdios da Sans Filmes, os apresentadores Kiuly Daniel e Duda Vasconcelos entrevistaram o policial penal Leandro Rocha, um profissional com uma trajetória excepcional e uma vasta experiência em atividade penitenciária.

Durante o bate-papo, Leandro falou sobre os desafios e as responsabilidades enfrentadas ao longo de sua carreira, destacando seu compromisso com a segurança pública e seu papel na liderança e gestão das unidades prisionais. Leandro do Nascimento Rocha nasceu em Rio Branco e iniciou sua jornada profissional em 2005 como estagiário no Tribunal de Justiça do Acre, onde trabalhou por dois anos.

Em 2008, ingressou na segurança pública como Agente de Segurança Penitenciária temporário por três meses, sendo empossado como Agente Penitenciário efetivo em setembro de 2008. Após a posse, ele foi transferido para o presídio de segurança máxima Antônio Amaro Alves, onde permaneceu por dois anos e meio. Posteriormente, foi transferido para o Complexo Prisional Dr. Francisco de Oliveira Conde (CP-FOC), onde desempenhou várias funções.

Leandro também trabalhou no grupo de escolta da FOC, especialmente após a saída da Polícia Militar da escolta diversa, e iniciou-se na guarda interna, que posteriormente foi para o Flanco (GOE). Em 2020, Leandro assumiu a Direção da Unidade de Regime Fechado Nº 01 (Chapão), onde permaneceu por três anos. Durante a entrevista, ele compartilhou os benefícios alcançados através do trabalho conjunto com sua equipe para a melhoria do complexo prisional.

Leandro também destacou um episódio crítico em que sua equipe, utilizando informações de inteligência, conseguiu antecipar e frustrar uma tentativa de fuga em massa de presos, demonstrando a eficácia e a importância do trabalho coordenado na segurança pública Atualmente, Leandro integra o Grupo de Escolta do CP-FOC (GETAP) e atua como Vice-Presidente da Diretoria Sindical dos Policiais Penais, onde luta pela melhoria e desenvolvimento de sua categoria Não perca este excelente bate-papo mostrando a trajetória profissional do Policial Penal Leandro, um exemplo de perseverança e dedicação ao serviço público.

Acesse o podcast “Fala Operacional” no Youtube e acompanhe-nos para mais episódios com histórias que impactam e transformam vidas.

