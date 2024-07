Fernando Mocó apaga fotos de Maraisa do Instagram

Fernando Mocó apagou todos os registros com Maraisa do Instagram nesta quinta-feira (11/), poucas horas após a cantora sertaneja aparecer sem aliança de noivado em uma live na rede social.

Com data marcada para o casamento, em 3 de outubro, as especulações em torno de um estremecimento entre o casal passou a ganhar força entre os fas desde então. Como se não bastasse, ela também deixou de seguir Mocó no Instagram. Ele, no entanto, ainda está presente no perfil dela como seguidor.

Há uma semana, Maraisa e Fernando comemoraram um ano de relacionamento. A cantora sertaneja ainda não se pronunciou oficialmente sobre o que realmente teria acontecido.