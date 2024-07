Filha de Brad e Angelina tem audiência para retirar sobrenome do pai adiada

A audiência referente ao pedido de Shiloh Jolie-Pitt, de 18 anos, filha dos atores Angelina Jolie e Brad Pitt, para retirar o nome do pais dos seus documentos, foi adiada por “erro administrativo”, informa a imprensa norte-americana.

Em 27 de maio, Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, assim que completou 18 anos, revelou que deseja se chamar apenas Shiloh Nouvel Jolie, conforme as leis locais. A decisão da jovem foi baseada nos abusos físicos e violências que ela teria sofrido por parte do pai, Brad, caso que faz parte do polêmico divórcio dele com Angelina.

De acordo com o site Dailymail, Shiloh contratou e pagou seu próprio advogado sem o conhecimento de Angelina. A atriz e Brad Pitt estão divorciados desde 2016. A separação foi marcada por diversas acusações.

Peter Levine, advogado de Shiloh, afirmou à revista People que o tribunal responsável pelo caso não conseguiu concluir a verificação de antecedentes antes da audiência programada, o que resultou na remarcação para agosto.