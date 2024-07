Flamengo vence Atlético-GO e assume liderança do Brasileirão

Liderança Rubro-Negra. Jogando no Maracanã, o Flamengo não teve dificuldades para vencer o Atlético-GO em jogo pela 20ª rodada por 2 x 0. Pedro e Arrascaeta fizeram os gols da vitória que deram ao time a liderança da competição com 40 pontos. Apesar de estar empatado com o Botafogo.

Resumo da partida

O Flamengo manteve o controle da partida durante toda a primeira etapa no Maracanã. A equipe criava chances de balançar as redes, e aos 18, saiu o gol. Aos 18 minutos, Arrascaeta cruzou na medida e Pedro colocou para dentro, 1 x 0 para o Mengão.

, o Rubro-Negro assume a 1ª posição por conta do saldo de gols e uma partida a menos. O Dragão amarga a lanterna do torneio.