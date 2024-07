Forró, Beatles e Quintal dos Brothers de volta: como aproveitar o fim de semana em Rio Branco

Mais uma semana e mais um giro cultural chegando pra te indicar os melhores rolês desse final de semana! E pode ficar tranquilo, que vai ter opção para todo mundo, do rock ao forrozinho, ninguém vai ficar parado! Bora então pra mais um giro cultural do ContilNet!

Vamos começar com uma re-abertura na cidade. Eu estava com saudades, você estava e sei que seu amigo também. Bora chamar a rapaziada e curtir o novo visual do Quintal dos Brothers, nessa sexta-feira (18), que depois de fazer sua pequena estadia nas dependências da Infinity tá de volta pro seu lugar de direito, e pra comemorar, vai ter drink em dobro! Eu vou de Cosmopolitan, e você?

A Confraria Gastrobar vai celebrar, também na sexta, uma das maiores bandas de todos os tempos, os Beatles! Se você não tem idade pra ter vivido o sucesso da banda e quer saber o quão impactante eles foram, ta aqui um dado pra você! O quarteto de Liverpool é o segundo artista com mais tempo no top 10 da Billboard, na história da indústria (só a Taylor Swift tem mais semanas entre as dez mais populares). Mas nem só de rock vive o homem, não é mesmo?! E pra equilibrar isso, o sábado na confraria vai ser de um belo sambão, com direito a um festival de chopp, com a presença de Bruno Damasceno para comandar essa roda!

Ta afim de algo um pouco diferente? Cansou do quarteto fantástico de rock, balada, sambinha e pagode? Pois o Bar’to vem resolver seus problemas neste fim de semana, você pode ir de forrozinho por lá, na sexta à noite!

Agora se é um bailão digno de uma noite carioca, bora pra casinha que vai ter uma noite dedicada pro melhor do funk carioca lá na Moon! Vem pro baile!

Seus vizinhos estão cansados de ouvir você desafinando em casa? Vamos desafinar em público, então! A Casa do Rio (ou do riacho, já que nível das águas tá lá embaixo) tem sua tradicional noite de Karaoke na sexta, eu já até comecei as aulas de canto pra não fazer feio!

O Studio Beer continua dividindo muito bem seu público entre as noites, com a sexta-feira tendo mais puro odor do seu espírito de adolescente, com um tributo à banda grunge Nirvana! E pra contrapor a paz sugerida pelo nome da banda, vamos fritar muito com a festa da B House no sábado, também lá no Studio, com três Djs diferentes e muita música dos anos 2010.

E se você acha que eu esqueci os pagodeiros de plantão, eu sinto lhes decepcionar, mas é claro que não. Eu sempre lembro de vocês, e teremos dois clássicos para vocês esse sábado. O Brazin e o Bar Piscina da AABB seguem com seu pagodinho e cerveja bem gelada pra quem aparecer por lá! E ai, onde eu te encontro essa semana?