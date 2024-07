Governo inicia movimento de terra para construção da nova sede do Arquivo Geral do Estado

O governo do Acre, por meio das secretarias de Administração (Sead) e de Obras Públicas (Seop), iniciou a construção da sede do Arquivo Geral do Estado, em Rio Branco. Desde o início da semana, os primeiros movimentos de terra estão em plena execução para preparar o terreno em que será erguida a edificação.

De acordo com o gestor da Seop, Ítalo Lopes, o novo prédio assegurará melhor funcionalidade aos serviços do Arquivo Geral, visando à preservação da história documental do Acre.

“O governo tem a preocupação de proporcionar à população serviços públicos que sejam dignos do atendimento à população, ao mesmo tempo em que os servidores possam realizar seus trabalhos em estruturas que ofereçam condições adequadas de trabalho para prestar serviços de qualidade. Esta obra trará ainda mais eficiência, tanto na gestão dos acervos quanto no acesso das pessoas aos documentos públicos”, ressalta.

No momento são executados os barracões de obra (depósitos, almoxarifados, refeitório, escritório e sanitários), bem como os serviços de terraplenagem, como os cortes dos platôs para adequação do terreno. Em seguida serão executados os muros de arrimo e o aterro compactado, para finalizar a adequação dos platôs, visando à locação e início das fundações do prédio.

O novo prédio contará com setores administrativos e técnicos, como direção geral, salas de acervos de consultas e de arquivo, mezanino, divisões de recebimento e triagem de documentos, de conservação, de restauração de documentos, de identificação e classificação de documentos e de arquivo temporário de pessoas, além de núcleos de atendimento, de arquivamento e de digitalização.

A futura sede está localizada na Rua Alameda Ministro Miguel Ferrante, no Portal da Amazônia. A obra terá 2047,80m² de área construída e 1.993,08m² de área pavimentada, dos quais 777, 62m² é de estacionamento. A área do terreno é de 4.900m².

O espaço também contará com estacionamento e guarita. Os investimentos para as obras de construção do Arquivo Geral do Estado são de aproximadamente R$ 6,5 milhões, provenientes do convênio do Estado com a Caixa Econômica Federal, a partir do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).