Considerada a “princesa mais bonita da Europa” pelo portal português Flash!, Madeleine da Suécia tem uma trajetória marcada por altos e baixos, o que inclui uma traição e refúgio nos Estado Unidos. Com 42 anos, a filha do rei Carl XVI Gustaf e da rainha Sílvia resolveu voltar para a terra natal devido a problemas pessoais e supostas crises no casamento.

Detentora do título de duquesa de Helsíngia e Gestrícia, Madeleine, que era chamada de “a alteza mais bonita da Europa”, passou a ser descrita como “princesa triste” desde o regresso para a Suécia. A coluna Claudia Meireles foi atrás de saber mais detalhes da vida da integrante da realeza sueca.

Traição do noivo

Madeleine nasceu no Palácio de Drottnigholm e se formou na Universidade de Estocolmo. A caçula do rei Carl XVI Gustaf e da rainha Sílvia tem mais dois irmãos, sendo eles Vitória, a princesa herdeira do trono sueco; e o príncipe Carl Philip, considerado a alteza do sexo masculino mais bonita do mundo, conforme ranking feito pelo ChatGPT.

Antes de se mudar para os Estados Unidos a fim de buscar novos ares, a princesa enfrentou uma grande desilusão amorosa. Ela e Jonas Bergström tinham oito anos de relacionamento quando decidiram noivar em agosto de 2009. Entretanto, poucos meses depois da cerimônia, foi revelado que o advogado traía Madeleine com uma bailarina.

Com a descoberta do adultério, a princesa Madeleine não só rompeu o noivado, como optou por se refugiar em Nova York em 2010. Nos Estados Unidos, ela passou a seguir o passos da mãe, a rainha Sílvia, ao se dedicar a projetos sociais. Inclusive, em 2011, a alteza desembarcou no Brasil, onde visitou instituições filantrópicas em Pernambuco e São Paulo.

Tendo se instalado nos EUA, Madeleine assumiu o papel de gerente de projetos da World Childhood Foundation, uma organização internacional fundada pela rainha Sílvia e voltada a promover e defender os direitos da criança em todo o mundo. Em 2012, a princesa compartilhou ter encontrado a “alma gêmea” ao anunciar o noivado com o financista Christopher O’Neill.

“Eu aprecio Chris pelo seu entusiasmo e humor. Ele tem um grande coração e consegue fazer qualquer pessoa que esteja perto dele se sentir bem. Christopher é uma pessoa muito generosa e amável”, declarou a princesa.

Casamento

Madeleine e Christopher se conheceram por dividirem o mesmo círculo de amizades em Nova York. Antes de engatarem o romance, os dois eram amigos, conforme destacou a princesa em comunicado emitido pela Corte Real à época.

Além do pai da alteza, o rei Carl XVI Gustaf, o governo sueco precisou aprovar o casamento, segundo ordena a Constituição da Suécia.

O casamento de Madeleine e Christopher ocorreu em junho de 2013, na capela do Palácio Real em Estocolmo, na presença de 600 convidados. Do matrimônio, a princesa tem três filhos, Leonore, Nicolas e Adrienne, com 10, 9 e 6 anos, respectivamente. Em 2018, a família se mudou para a Flórida. No ano seguinte, as crianças perderam os títulos oficiais de alteza real.

Quanto à alteração dos status dos filhos, a princesa fez uma publicação no Instagram sobre o assunto: “Essa mudança foi planejada há muito tempo. Chris e eu achamos bom que nossos filhos agora tenham uma oportunidade maior de moldar suas próprias vidas como indivíduos no futuro.”

Madeleine soma mais de 342 mil seguidores na rede social.

Regresso para a Suécia

Depois de viver 13 anos nos Estados Unidos, Madeleine voltou para a Suécia, conforme anunciou oficialmente a Corte Real em março do ano passado. O marido da princesa e os três filhos a acompanhariam na mudança “por tempo indeterminado”. O retorno ocorreu em agosto, contudo, Christopher não concordou com a troca de país.

De acordo com o portal sueco Hänt, o financista se opôs a decisão da princesa Madeleine de viver em Estocolmo. “Simplesmente não lhe convém”, comentou o expert real Herman Lindqvist ao site. Segundo a imprensa europeia, a ruptura escancarou que o casal vivencia uma crise matrimonial.

“Existe a possibilidade de eles [a princesa Madeleine e o marido] continuarem a viver como estão até aqui ou que se separem e passem a morar em lugares diferentes. Isso é teoricamente possível no futuro, mas ainda não há qualquer certeza”, pontuou o especialista da realeza sueca. A imprensa tem esperado os próximos capítulos da vida da alteza.