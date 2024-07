Homem cai de árvore de 5 metros após ter crise de epilepsia enquanto cortava galhos

Devilson da Silva Bregence, 38 anos, ficou gravemente ferido após cair de uma árvore no final da tarde deste domingo (30), na rua da Judia, no bairro Recanto dos Buritis, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Devilson estava em cima de uma árvore de aproximadamente 5 metros, cortando os galhos, quando de forma inesperada, o homem teve uma crise de epilepsia, desmaiou e caiu da copa da árvore.

Ao ver o marido caído e sangrando bastante devido o impacto no solo, a esposa acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que deu os primeiros atendimentos a vítima. Foi necessário entubar Devilson devido o rebaixamento do nível de consciência e também pelas várias convulsões que a vítima teve ainda no local. Depois de conseguir estabilizar o quadro clínico do homem, ele foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

Já no PS, o paciente foi entregue na sala vermelha aos cuidados da equipe do Trauma, onde deu entrada com um corte na cabeça e sangramento ativo, e um Traumatismo Cranioencefálico (TCE).