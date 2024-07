Homem é abordado e esfaqueado enquanto chegava na própria residência em Rio Branco

Joncirley Silva Rebouças, 32 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio por golpe de faca na noite desta terça-feira (16), enquanto chegava na própria residência, localizada na Estrada do Calafate, no bairro Novo Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Joncirley estava voltando para casa a pé e andava pela calçada quando foi abordado por uma pessoa ainda não identificada, que começou a discutir com a vítima.

Com os ânimos exaltados, o acusado, de posse de uma faca, desferiu um golpe no rosto de Joncirley, que, para não ser morto e escapar de possíveis novas facadas, começou a correr e pediu ajuda ao chegar na própria residência. Após a ação, o acusado fugiu do local.

Familiares de Joncirley, ao verem o homem com sangramento ativo, acionaram a polícia e uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância básica foi enviada.

Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e solicitaram apoio da ambulância de suporte avançado 01, que terminou de prestar o atendimento, e a vítima foi encaminhada para o pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde grave, pois perdeu muito sangue.

Policiais militares estiveram no local, colheram as características do criminoso e realizaram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

O caso será inicialmente investigado por agentes da Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, ficará à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).