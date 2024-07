Homem é esfaqueado durante bebedeira em Rio Branco; autor do crime fugiu do local

Ramisson Eduardo Amaral, 34 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio por golpes de faca na tarde desta sexta-feira (12), em um bar situado na Rua Venezuela, no bairro Baixada da Habitasa, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Ramisson estava bebendo com amigos no bar quando se envolveu em uma discussão. Com os ânimos exaltados, uma pessoa ainda não identificada, portando uma faca, desferiu dois golpes que atingiram Ramisson no ombro esquerdo e nas costas. Após a ação, o autor do crime fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Eduardo ao pronto-socorro de Rio Branco, onde ele foi internado em estado de saúde estável.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido, colheram as características do criminoso e realizaram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

O caso será inicialmente investigado pelos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, ficará à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).