Homem furta viatura da PRF e policiais atiram em sua cabeça na BR-364

Um homem identificado como Mateus da C. foi preso após furtar uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no posto rodoviário da corporação em Ji-Paraná (RO). Durante a perseguição, Mateus desobedeceu às ordens de parada e jogou a viatura em direção aos policiais. Em resposta, os agentes atiraram, atingindo o homem na região da cabeça.

Mateus deixou seu veículo e fugiu com a viatura em direção à cidade de Ouro Preto do Oeste. Segundo informações apuradas do Ac24horas, os policiais perceberam o furto rapidamente e foram atrás do fugitivo.

Mateus dirigiu até Ouro Preto do Oeste e, em seguida, retornou para Ji-Paraná. A Polícia Militar através da Força Tática , após ser informada sobre o ocorrido, montou um cerco na BR-364.

Mateus foi socorrido e levado ao Hospital de Ouro Preto do Oeste. Ele está em estado grave, elfoi transferido para a cidade de Cacoal e permanece intubado.