Homem que morreu em atentado contra Donald Trump era ex-chefe dos bombeiros

O ataque também deixou uma pessoa em estado grave e feriu o próprio Trump , que sofreu um tiro de raspão na orelha direita. O Serviço Secreto dos Estados Unidos agiu rapidamente, abatendo o atirador imediatamente após os disparos.

A irmã de Corey expressou sua dor em um post no Facebook neste domingo (14), dizendo: “O ódio por um homem tirou a vida do homem que mais amamos.”

“Ele foi um herói que protegeu suas filhas. Sua esposa e filhas simplesmente viveram o impensável e inimaginável. Meu irmãozinho acabou de fazer 50 anos e ainda tinha muita vida para experimentar. O ódio não tem limites e o amor não tem limites. Ore por minha cunhada, sobrinhas, minha mãe, irmã, eu e seus sobrinhos e sobrinhas, pois isso parece um pesadelo terrível, mas sabemos que é nossa dolorosa realidade”, expressou.

A filha e esposa também expressaram seus sentimentos sobre o ocorrido. “Ele protegeu meu corpo da bala que veio em nossa direção. Ele amava sua família. Ele realmente nos amou o suficiente para levar uma bala de verdade por nós”, escreveu a filha, dizendo que seu pai morreu “como um super-herói da vida real”.

A esposa Helen escreveu: “Ontem, o que acabou sendo um dia tão emocionante para meu marido, especialmente, se transformou em um pesadelo para nossa família. O que minhas preciosas meninas tiveram que testemunhar é imperdoável. O que eu tive que testemunhar. Ele morreu o herói que sempre foi.”

O ex-presidente Donald Trump se pronunciou após o incidente, agradecendo ao Serviço Secreto e à polícia pela rápida ação. Ele também expressou suas condolências às famílias de Corey Comperatore e da pessoa gravemente ferida.

O candidato republicano, após ouvir os disparos e sentir o impacto do tiro em sua orelha, ele rapidamente se agachou e foi ajudado a se levantar pelos agentes do Serviço Secreto. Ele ainda levantou o punho para seus apoiadores antes de ser escoltado para fora do local.