Homem tenta fugir para não ser agredido em bar, mas acaba atropelado em Rio Branco

Elias Almeida Cruz, 52 anos, foi vítima de um atropelamento após fugir de uma tentativa de agressão na noite desta segunda-feira (29), na Avenida 7 de Setembro, no bairro Nova Esperança, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Elias saiu correndo de um bar, fugindo de indivíduos armados com uma barra de ferro que queriam agredi-lo. Durante a tentativa de atravessar a avenida, ele foi atropelado por um veículo.

O motorista permaneceu no local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância básica foi enviada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Elias ao Pronto-Socorro de Rio Branco, com fraturas expostas no calcanhar, tíbia e fíbula da perna esquerda. Apesar da gravidade dos ferimentos, o estado do paciente é considerado estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia.