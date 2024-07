Influenciadora viraliza por pesar apenas 25kg

Uma inflenciadora chinesa viralizou nas redes sociais por chocar os usuários devido seu peso. A jovem Baby Tingzi tem 1,6 m de alturas e pesa apenas 25 quilos.

Com mais de 42 mil fãs na versão chinesa do TitkTok, Douyin, a influenciadora pretende perder mais peso, ignorando os comentários negativos que recebe no perfil, conforme revelou o “Oddity Central”.

O site americano ainda afirmou que a moradora de Guangzhou, na província chinesa de Guangdong, diz que “prefere ser super magra”.

Entre os conteúdos que Tingzi publica para seus seguidores, estão vídeos onde ela exibe sua silhueta magra, além de gravar se pesando.

Internautas apontam que ela tem anorexia e que precisa de ajuda médica.

A chinesa tem apenas 9,8 de Índice de Massa Corporal (IMC).