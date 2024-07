Irmãos fisgam peixe de mais de 22kg em rio no Acre: “Provavelmente o maior capturado até agora”

Os irmãos Artur Oliveira e Adonai tiraram a sorte grande neste sábado (6) durante pescaria no Rio Caeté, em Sena Madureira. Utilizando uma tarrafa, eles conseguiram capturar um grande caparari que pesou mais de 22 kg.

Artur Oliveira, em contato com o ContilNet, disse que foi um momento de muita alegria e que esse pode ter sido o maior peixe fisgado neste ano no Rio Caeté. “Com certeza foi um momento satisfatório para nós. Provavelmente o maior peixe capturado até agora no Caeté neste ano”, frisou.

Para ser preciso, o caparari pesou 22 quilos e 400 gramas. O Rio Caeté é bastante frequentado pelos moradores, especialmente aos finais de semana.