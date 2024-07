Jojo é detonada ao anunciar curso de emagrecimento após bariátrica

Jojo Todynho anunciou que irá oferecer um curso de emagrecimento com o objetivo de auxiliar seus seguidores a perderem peso. A iniciativa, no entanto, dividiu opiniões e muitos internautas acabaram detonando a influenciadora digital, que passou por uma cirurgia bariátrica no ano passado.

Ao todo, Jojo já perdeu mais de 50kg após o procedimento, acompanhado de dieta e exercícios físicos. No entanto, a proposta foi reprovada por parte do público.

“Curso? Fala sério? Com dinheiro pra pagar cirurgia qualquer pessoa faz. Não faz curso porque fica feio, caso vá arcar com a cirurgia de quem precisa ótimo, super incentivo. Mas curso? Menos”, disparou um internauta. “Mais um curso pra enganar pessoas”, disse outro. “É sério, Jojo? Meu Deus, tenho nem o que dizer”, completou um terceiro.

Nas redes sociais, Jojo Todynho anunciou que terá o próprio curso de emagrecimento, que contará com acompanhamento de nutricionistas e preparadores físicos.

“Chega de desculpas, emagreça com Jojo Todynho. Prepare-se para virar a chave do emagrecimento você também! A jornada é sua, a transformação também. Nesse curso, você vai trabalhar a sua mente e alcançar seus objetivos com a minha ajuda e de profissionais incríveis”, declarou a ex-Fazenda.