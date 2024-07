Jovem que era transportado por ambulância que colidiu com carro morre no PS de Rio Branco

O paciente de 25 anos que acabou envolvido em acidente de trânsito no momento em que era transferido em estado grave em uma ambulância na noite dessa segunda-feira (29) morreu no centro cirúrgico do Pronto-Socorro de Rio Branco na madrugada desta terça-feira (30).

Anderlane dos Santos havia sido intubado na Unidade Mista de Saúde do Município de Manoel Urbano, após sofrer uma facada no abdômen.

SAIBA MAIS: Carro bate em ambulância que levava paciente em estado grave; paramédicos são arremessados

A ambulância que o conduzia até o PS de Rio Branco já estava no cruzamento das Avenidas Antônio da Rocha Viana e Nações Unidas, no bairro Bosque, próximo ao hospital de urgência e emergência, quando colidiu em um carro.

Com o impacto, os paramédicos e o acompanhante da vítima foram arremessados no interior da ambulância, mas não se machucaram. O paciente estava na maca amarrado com cintos de segurança e ficou intacto.

Uma ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e levou Anderlane até o PS de Rio Branco, onde deu entrada em estado grave devido a facada.