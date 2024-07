Kunitsu-Gami e Darkest Dungeon são destaques nos lançamentos da semana

O mais novo game de ação da Capcom traz uma luta entre um espadachim e uma donzela contra criaturas sobrenaturais que desejam tomar o lendário Monte Kafuku. Inspirado pela cultura japonesa, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess traz um jogo de ação em duas etapas. No papel do protagonista espadachim Soh jogadores guiam a donzela Yoshiro pela montanha para purificar e resgatar habitantes de vilarejos que podem ser transformados em aliados nas batalhas. Durante a noite criaturas sobrenaturais chamadas de Seethe sairão dos portais Torii e tentarão derrotá-los. A gameplay de ação confia tanto nas habilidades de Soh com sua espada e movimentos que parecem de dança como no posicionamento de aliados para ajudar no combate e proteger Yashiro.