Mani Rego revela convite da Record e diz se participará de A Fazenda 16

Questionada como agiria dentro do confinamento e sendo vigiada, garantiu: “Com certeza caso participasse, não seria diferente da Mani do dia a dia que hoje as pessoas já conhecem e tem acompanhado um pouquinho. Serei sempre essa mulher de caráter, hombridade, solidariedade, de posicionamento terminado e com um lindo sorriso”. Com o alcance extraordinário de 6 milhões de seguidores no Instagram, a autônoma que começou tímida na internet, já cativou seguidores fieis e produz conteúdos com nichos específicos. A irmã de Fabiana é referência em empoderamento feminino e gastronomia.

Rego esteve recentemente no São João da Thay, evento promovido por Thaynara OG no Maranhão, ao lado de outros participantes da casa mais vigiada do Brasil. Lucas Pizane, Beatriz Reis, Marcus Vinicius, Raquele Cardozo e Giovanna Lima receberam a personalidade muito bem. Agora, quando o assunto é Davi Brito, a comerciante não pensou duas vezes em dar meia volta e seguir o caminho da roça. Ambos se ignoraram na grande festa.