Maraisa rompe silêncio sobre fim do noivado: “Vida que segue”

Maraisa rompeu o silêncio, na noite de domingo (14/7), e confirmou o fim do noivado com o empresário Fernando Mocó. Os dois, que foram vizinhos na infância, estavam com o casamento marcado para o dia 3 de outubro.

Em nota enviada ao portal LeoDias, a cantora, que faz dupla com a irmã Maiara, falou sobre o rompimento: “Maraisa confirma o fim do relacionamento com Fernando Mocó. Durante um ano viveram um relacionamento intenso e feliz, mas por motivos que só cabe a eles, chegou ao fim”, afirmou o texto.

E completou: “A partir de agora, vida que segue para cada um, contando sempre para serem felizes com suas escolhas. A cantora se reserva o direito de não falar mais sobre o assunto”, declarou.

Os primeiros rumores do término

Nova crise e término no pedaço? Maraisa fez uma live no Instagram, na madrugada da última quinta-feira (11/7), bebendo e cantando, e um detalhe chamou a atenção dos fãs da cantora: ela apareceu sem a aliança de noivado.

Após perceberem esse fato, os internautas também perceberam que ela arquivou todas as fotos que aparecia ao lado do noivo, Fernando Mocó, e parou de segui-lo na rede social. Ele, porém, ainda continua acompanhando o perfil dela e mantém os registros ao seu lado.

Vale lembrar que os dois estão com casamento marcado para o dia 3 outubro. Nos comentários, os fãs mostraram ter reparado na falta do acessório no dedo da artista, que faz dupla com a irmã gêmea, Maiara.

“Dois reais ou um término misterioso?”, brincou um. “Pra um bom entendedor, uma live basta (risos)”, afirmou outro. “Vixi acho que terminou….noo”, escreveu uma terceira. “Seu olhar já não tem brilho. Alguma coisa a está incomodando profundamente. Você não se encontra mais 😢. Triste ver você assim”, analisou mais uma.

Troca de farpas nas redes sociais

Parece que o término do noivado com Fernando Mocó deixou Maraisa magoada. No último sábado (12/7), a dupla de Maiara e o empresário usaram as redes sociais para trocar farpas, compartilhando mensagens, que ao que tudo indica, seria de um para o outro.

“Dizem que a sinceridade machuca, mas eu acredito que a mentira faz um estrago bem maior”, compartilhou a suposta indireta num story do Instagram.

Além da imagem publicada pela cantora, ela ainda apareceu toda arrumada, dançando num vídeo, com trilha sonora de Manu Bahtidão e Guilherme e Benuto. Ao som de Torre Eiffel, Maraisa deu a entender que Mocó perdeu um partidão.

Esta modesta coluna apurou a letra da música, que dizia o seguinte: “Tomara que ele te leve pra viajar, lá pra Torre Eiffel, onde você sonhou noivar. Que faça amor contigo no banco de trás do carro, te leve pra jantar naquele restaurante caro. Mas deixa eu te dar um aviso, vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo”. Vixe…

Fernando Mocó também não deixou barato e publicou uma postagem afirmando que “para ser grande, primeiro tem que aprender a ser pequeno. Para ser humilde, primeiro tem que aprender a ser simples. Para ser humano, basta ser verdadeiro”. Eita!

Na última quinta-feira (11/7), no mesmo dia em que confirmou estar solteira, Maraisa desabafou num show que aconteceu em Itabirito, Minas Gerais:

“Sabe o que eu desejo pra vocês no fundo do meu coração, porque vocês são pessoas de bem? Primeiramente, que vocês nunca sejam enganados e que ninguém prometa alguma coisa que não vai cumprir. Eu desejo muito dinheiro na vida de vocês. Eu desejo que vocês se livrem de todos os narcisistas”, falou antes de cantar o hit do projeto Ao Vivo em Portugal.

Narcisista é uma canção escrita pela própria artista e Ângelo Lari Ferreira. O sucesso fala de um homem egoísta, que não pensa na parceira:

“Agora eu quero falar com o seu eu que tava comigo, gritava ‘te amo’, falava de filho, brilhava o olho. Me amava sentindo que mentia que a gente era um casal bonito”, diz um trecho do sucesso da dupla.

Preparativos para o casamento

Na semana passada, Maiara usou as redes sociais para mostrar os preparativos do casamento de Maraisa, que está noiva do empresário Fernando Mocó. A cantora fez questão de compartilhar os momentos que antecedem a união da irmã, que sobe ao altar no dia 3 de outubro. “Caindo a ficha”, disse.

“Ai, gente, minha irmã vai casar. A noiva mais linda do Brasil vem aí. Estou quase chorando, mas não posso porque estou maquiando. Maraisa escolhendo os docinhos do casamento, começou, não posso chorar, tá chegando a hora”, escreveu na legenda dos stories publicados no Instagram.

Na sequência, a sertaneja deu detalhes das escolhas: “Quanto doce! Acho que a gente tem que colocar todos, nem precisa experimentar, um de cada. Tem uns maravilhosos!”.

Maiara ainda brincou e garantiu que alguns sabores nem precisavam fazer parte da festa. “Pistache não. Tira esse de pistache. Brigadeiro eu quero. Brigadeiro tem que ter”, reforçou.

A informação da data da cerimônia foi dada pelo colunista Leo Dias. Segundo ele, a dupla fará uma pausa de três dias na agenda, para se dedicar, exclusivamente ao casório de Maraisa, que será realizado em Goiânia.

Para quem não sabe, a moça e Mocó se conhecem desde criança, quando eram vizinhos. Em julho do ano passado, o casalzinho anunciou publicamente o namoro e o noivado aconteceu poucos meses depois.

Recentemente, Maraisa falou sobre o desejo de ser mãe e garantiu que já está em tratamento para engravidar. “Eu, por exemplo, estou gordinha. Tô tomando remédios para engravidar e tô na minha fase de que, o que vier, vai vir. Eu sou inteligente porque sei que estou me preparando para um momento, para o maior projeto da minha vida”, declarou para o Conceito Sertanejo se referindo à maternidade.