Marcus e Bocalom estão tecnicamente empatados, diz levantamento do Estadão

O jornal Estadão divulgou nesta quarta-feira (3) um levantamento que revelou quais candidatos apadrinhados pelo presidente Lula e pelo ex-presidente Bolsonaro lideram as pesquisas eleitorais nas capitais.

De acordo com os números, Rio Branco e São Paulo são as únicas capitais onde candidatos apoiados por Lula e Bolsonaro estão tecnicamente empatados.

No caso da capital do Acre, Marcus Alexandre, do MDB, apoiado por Lula lidera o ranking de intensão de votos, com 37%. Contudo, a diferença entre o atual prefeito Tião Bocalom, do PL de Bolsonaro, é pouquíssima, com 34%, e os dois surgem tecnicamente empatados, em razão da margem de 3 pontos percentuais. A pesquisa levada em consideração é mais recente da Real Time Big Data.