Mariana Carvalho lidera a corrida pela Prefeitura de Porto Velho, aponta pesquisa

A mais recente pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta segunda-feira (15), aponta que Mariana Carvalho (União) lidera a corrida para a Prefeitura de Porto Velho com 40,3% das intenções de voto. Léo Moraes (Podemos) aparece em segundo lugar, com 20,4%.

Mariana Carvalho, ex-deputada federal, conta com o apoio do atual prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (União). A pré-candidatura dela tem se mostrado forte, com significativa vantagem sobre os concorrentes.

A pesquisa foi realizada entre os dias 12 e 14 de julho, ouvindo 710 pessoas. A margem de erro é de 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo n.º RO-00851/2024.

VEJA A PESQUISA COMPLETA

Cenário Atual

Além de Mariana Carvalho e Léo Moraes, outros oito pré-candidatos aparecem empatados dentro da margem de erro:

Vinicius Miguel (PSB): 5,8%

Euma Tourinho (MDB): 3,4%

Marcelo Cruz (PRTB): 3,1%

Benedito Alves (Solidariedade): 2,8%

Célio Lopes (PDT): 2,4%

Valdir Vargas (PP): 1,3%

Samuel Costa (Rede): 0,7%

Ricardo Frota (Novo): 0,4%

Votos em branco, nulo e nenhum somam 10,4%, enquanto 9,0% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Cenário Alternativo

O instituto também avaliou um cenário sem as participações de Vinicius Miguel, Marcelo Cruz e Valdir Vargas. Neste quadro, os resultados foram:

Mariana Carvalho (União Brasil): 43,7%

Léo Moraes (Podemos): 24,1%

Euma Tourinho (MDB): 3,7%

Benedito Alves (Solidariedade): 3,4%

Célio Lopes (PDT): 2,7%

Samuel Costa (Rede): 0,7%

Ricardo Frota (Novo): 0,6%

Nesse cenário, os votos em branco, nulo e nenhum subiram para 11,1%, enquanto os que não souberam ou não responderam aumentaram para 10,1%.

A pesquisa mostra Mariana Carvalho com uma liderança sólida nas intenções de voto para a Prefeitura de Porto Velho. No entanto, com uma margem de erro de 3,8 pontos percentuais e uma quantidade considerável de indecisos, o cenário ainda pode mudar à medida que as campanhas se intensificam. A corrida eleitoral em Porto Velho promete ser acirrada, e o apoio do atual prefeito pode ser um fator decisivo para a pré-candidata do União Brasil.