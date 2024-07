Maya Massafera estaria cotada para elenco de reality show

Nesta terça-feira (9/7), o colunista Vladimir Alves, do A Tarde é Sua, da Rede TV!, garantiu que Maya Massafera é uma das famosas cotadas para entrar no BBB25. O jornalista afirmou que existe uma especulação em torno do nome da youtuber e que, segundo fontes seguras, a produção do reality da TV Globo quer confiná-la na casa mais vigiada do Brasil.

A influenciadora tem sido um dos assuntos mais citados nas redes sociais depois de passar por processo de feminilização e dar detalhes da sua mudança de gênero. Maya reúne mais de 6 milhões de seguidores no Instagram.

Numa entrevista para a repórter Lisa Gomes, do TV Fama, Massafera falou se entraria ou não para o BBB ou A Fazenda, da Record TV. Através de gestos, já que teve um problema nas cordas vocais após uma cirurgia, a moça não confirmou e nem negou. “Será?”, deixou no ar.

Recentemente, Maya Massafera falou sobre sua cirurgia íntima, depois de ser questionada por um internauta se havia feito ou não o procedimento:

“Isso só diz respeito a mim e quem tiver relação íntima comigo. Eu apenas falarei sobre isso no futuro, se eu achar que vou contribuir para minha comunidade de alguma forma”, garantiu.

De acordo com Felipeh Campos, a influencer vem fazendo mistério sobre a transformação por conta das negociações com algumas plataformas de streaming, para que um documentário seja produzido, contado como foi feita a feminilização.

Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos!