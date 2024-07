Moradores de Porto Walter e Rodrigues Alves ameaçam fechar BR-364 durante Expoacre

Um fechamento da BR-364 está sendo planejado por parte dos moradores de Porto Walter e Rodrigues Alves, durante os dias da Expoacre Juruá, realizada em Cruzeiro do Sul, entre os dias 31 de julho e 4 de agosto.

A estada é a responsável por ligar a capital do estado, Rio Branco, a segunda maior cidade do estado, Cruzeiro do Sul. O motivador do protesto é o embargo judicial que determinou o fechamento de estrada que torna Porto Walter acessível por terra.

Ainda em junho, no dia 25, moradores do município que será prejudicado saíram às ruas em protesto contra a decisão que fechou o ramal feito pela prefeitura, em conjunto com o Departamento de Estradas e Rodagens Acre (Deracre).

A decisão foi tomada pelo Ministério Público (MP), que pede a comprovação da mitigação da degradação ambiental, assim como outras ações compensatórias que fariam o balanço com o desgaste causado pelo ramal.

Mesmo estando oficialmente fechado, os moradores se juntaram para realizar a manutenção do local, para que pudesse manter o tráfego. Devido a isso foi pedido, por parte do MP, que o Estado e Prefeitura tomem as medidas cabíveis para que o espaço seja isolado.