Morre a atriz Tetê Medina, que brilhou em novelas como Água Viva

O teatro e a TV estão de luto. Morreu nesta terça-feira (2/7) a atriz Tetê Medina, aos 84 anos, no Rio de Janeiro. O corpo da artista será cremado nesta quarta-feira (3/7), a partir das 8h20m, no Cemitério da Penitência, Caju, Zona Norte do Rio de Janeiro.

Nascida Maria Thereza de Medina, a atriz brilhou em montagens que fizeram história como em A China é Azul, em 1972, na qual contracenou com Rubens Corrêa (1931-1996) e José Wilker (1944-2014), e em Os Veranistas (1978), atuando ao lado de Ítalo Rossi (1931-2011) e de Sérgio Britto (1923-2011).

