Morre Dito Machado, compositor de A Grande Família

Morreu nesta quarta-feira (17), o cantor e compositor baiano Expedito Machado De Carvalho, conhecido como Dito, da dupla ‘Tom e Dito’, com Antonio Carlos dos Santos Pereira. A morte do artista foi confirmada ao Bahia Notícias por amigos próximos ao músico.

De acordo com fontes do site, o artista faleceu em casa após uma queda no banheiro. Dito morava sozinho em um apartamento na região da Pituba.

O músico não era casado e não deixa filhos. Ainda não há informações sobre o velório do artista.

