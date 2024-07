Mulher cai de moto após fio de internet caído ficar enrolado no pescoço em Rio Branco

A motociclista Vanderlândia Geralda da Silva, 22 anos, foi vítima de um grave acidente de trânsito, na noite desta quarta-feira (10), nas proximidades da Sociedade Recreativa Tentamen, próximo a Gameleira, na rua 24 de Janeiro, no bairro Seis de Agosto, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Vanderlândia estava trafegando em uma motocicleta modelo Honda CG 160 Titan, de cor vermelha e placa SHA-3F12, no sentido Gameleira – Triângulo, quando, inesperadamente, um cabo de fibra óptica que estava caído enroscou no pescoço da vítima, fazendo com que a jovem caísse da moto.

Populares informaram ainda à reportagem que um ônibus de transporte coletivo passou pelo local e derrubou o cabo de fibra óptica, que já estava muito baixo antes da queda da motociclista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam Vanderlândia à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo o médico do Samu, Vitor Balbino, a paciente sofreu escoriações no pescoço e no joelho, e o estado de saúde dela é estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito não foram acionados, e a motocicleta de Vanderlândia ficou com um homem não identificado que iria guardá-la em algum lugar nas proximidades onde o acidente aconteceu.