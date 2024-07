“Não foi muito legal”, diz influenciador sobre viagem com Neymar

Depois de ter um suposto affair vivido com o jogador Adriano, ex-Seleção, Hilton Barros contou com qual famoso não viajaria nunca mais. O influenciador surpreendeu ao revelar que seria Neymar Jr., durante o episódio de estreia do podcast GringaCast, nesta quarta-feira (10/7), no YouTube.

“Neymar eu nunca jamais viajaria. Eu já fiz uma viagem que não foi muito legal. Eu não gostei dele”, disse para Renato Ray, apresentador do podcast ao lado da DJ Carol Favaro.

Incrédulo, Ray insistiu: “Você viajou com Neymar?”. “Viajei, mas não viajaria mais”, continuou Hilton.

Em seguida, Favaro questiona Andrea Costa, que também fazia parte do bate-papo, sobre as celebridades que ela já se envolveu. “Qual foi o último famoso que você ficou?”, quis saber Carol. “Eu fiquei com o filho do Matogrosso [cantor sertanejo que faz dupla com Mathias]”, garantiu.

Trata-se do músico João Batista Bernardo Junior, que já respondeu por tráfico de drogas em 2008. Na época, ao rapaz chegou a ser indiciado em flagrante ao ser em encontrado com 34 comprimidos de ecstasy dentro do carro que dirigia, no Residencial Alphaville 2, em Barueri, São Paulo.

A defesa de João Batista, representada pelo advogado Fernando Cunha, alegou que ele era usuário e não traficante de drogas. Durante depoimento, o jovem admitiu que os comprimidos lhe pertenciam. Eita!

Assista: