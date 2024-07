Novo namorado de Sandy defende tratamentos com chá ayahuasca, originado no Acre; VÍDEO

Nesta quarta-feira (31), o foco das notícias de entretenimento girou em torno do novo relacionamento da cantora Sandy Lee, com o médico Pedro Andrade, conhecido por defender o uso de ayahuasca. O jornalista Léo Dias, no programa ‘Fofocalizando‘ do SBT, destacou que o médico é um forte proponente do tratamento com este chá ritualístico, originado no Acre, que é utilizado em cerimônias da religião do Santo Daime.

Ayahuasca, uma bebida conhecida por suas propriedades alucinógenas e efeitos terapêuticos, tem gerado curiosidade e debate sobre seu uso no contexto da saúde. O relacionamento de Sandy com o médico, agora apontado como seu namorado, tem atraído a atenção não apenas pelos aspectos pessoais, mas também pelas implicações e crenças associadas ao tratamento com ayahuasca.

Sobre a manifestação religiosa

Santo Daime é uma doutrina Amazônica fundada por Raimundo Irineu Serra, em Brasiléia, no Acre, em 1920. Os primeiros cultos públicos só aconteceram 10 anos após a fundação, em uma cidade próxima a Rio Branco-AC.

Veja o vídeo: