Sheilla estava em Saquarema e participava normalmente das atividades até a última sexta-feira (5). A ex-oposta, no entanto, não voltou à cidade fluminense nesse domingo (8), quando as demais atletas se apresentaram. O caso da possível conta falsa se tornou público nessa sábado (6)

Ainda segundo a CBV, a ex-jogadora não está afastada do cargo e ainda faz parte da comissão técnica da Seleção Brasileira.

A Itatiaia ainda apurou que Sheilla não estará com a comissão técnica que vai aos Jogos Olímpicos de Paris. A CBV garante que esse já era o planejamento e que Serginho Escadinha, que exerce a mesma função no time masculino, também não viajará à França.

Entenda o caso

A primeira polêmica foi ainda em junho. Gabi e Sheilla deixaram de se seguir nas redes sociais. No dia 8 daquele mês, as duas utilizaram os stories para mandar mensagens.

Sheilla, que integra a comissão técnica da Seleção, postou a seguinte frase: “Se doeu é doEU. Fica que é sEU”. Gabi publicou uma imagem com uma espécie de “manual para reconhecer uma pessoa manipuladora”. As duas publicações foram apagadas rapidamente.

Desde então, Pri Daroit e Ana Carolina, que estava com a Seleção Brasileira na disputa da Liga das Nações de Vôlei (VNL), publicaram mensagens em apoio à Gabi.

De acordo com o jornal Extra, Sheilla e Gabi namoraram por dois anos e meio. O relacionamento foi mantido em privacidade no início, mas depois as atletas apareceram em vários momentos juntas.

A conta fake

A segunda polêmica envolveu uma suposta conta fake criada por Sheilla. No X, antigo Twitter, a conta identificada como @pierogiu93 questionou o comprometimento de Gabi. A conta afirmou que a capitã do Brasil estava bebendo antes de um jogo da Liga das Nações.