‘Padrinho do Marcus do PT continua arrogante, mas se rende ao agro de Bocalom’, diz Ailton sobre JV

O assessor de Comunicação da Prefeitura de Rio Branco, Ailton Oliveira, resolveu rebater as declarações do ex-governador e senador Jorge Viana, do PT, que rechaçou as falas do prefeito Tião Bocalom durante a convenção do PL e Progressistas, na última segunda-feira (22).

Bocalom disse em discurso que iria ‘varrer e derrotar o PT e a esquerda nas eleições deste ano’.

Em resposta, Jorge chamou Bocalom de mau-caráter.

Ao fazer a defesa do prefeito, Ailton declarou que o ex-governador petista e atual presidente da Apex-Brasil ‘não sai da bolha da arrogância’.

Leia o artigo na íntegra:

O padrinho do Marcus do PT continua arrogante, mas se rende ao agro de Bocalom e Gladson

Por Ailton Oliveira – Jornalista e Administrador

Jorge Viana não sai da bolha da arrogância mesmo. Sempre que se manifesta, solta o monstro que todos conheceram nas décadas de 90/2000. Ele, que era da floresta e dos macacos e que dizia ser preciso criar outra humanidade, agora é defensor do agro dizendo que é plantador de café. Ele, que não teve competência para desenvolver o Acre com suas políticas de florestania, agora quer dizer que Gladson, Márcio Bittar e Tião Bocalom são incompetentes, por defenderem o agro, os princípios cristãos, a família, e o povo?

Gladson tem trazido melhores dias para os acreanos, Márcio Bittar representa bem nosso Acre no congresso e Bocalom dá um banho de modernidade em Rio Branco. Prova disso foi a convenção que homologou a chapa Bocalom e Alysson para prefeito e vice nessa terça-feira.

Mais de 12 mil pessoas no SESC. Uma grande festa que causa inveja ao pretenso “Reizinho” Jorge Viana, padrinho do Marcus do PT.

Fico feliz com uma coisa: O recado foi dado, o povo não quer mais essas pessoas no comando de Rio Branco!