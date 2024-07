Para celebrar o Dia Internacional do Cooperativismo o Sicredi relembra ações voluntárias realizadas

Para comemorar o impacto positivo do cooperativismo, o Sicredi fortalece seus valores demostrando as transformações sociais realizadas por meio da cooperação. Através de iniciativas idealizadas pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), como o Dia C, mais de 100 cooperativas do sistema realizam movimentos voluntários durante todo o ano.

Neste sábado (06/07), comemora-se a data que fortalece o Cooperativismo, o dia é celebrado na primeira semana de julho e tem o objetivo de destacar a essência da colaboração, dar visibilidade às ações de impacto socioambiental das cooperativas brasileiras e reafirmar o movimento como a construção de um futuro melhor para todos.

O Sicredi e a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Essa trajetória começou com um sonho de levar desenvolvimento para as regiões em que está inserida. O Cooperativismo de crédito chegou ao Brasil, com a função de apresentar uma nova forma de organização econômica para resolver as questões financeiras das comunidades. Em seguida, foi criada a Fundação Sicredi, que dentro do sistema busca cultivar através dos com programas de educação e iniciativas sociais e culturais o cooperativismo.

A Sicredi Biomas, dentro da sua área de atuação, Mato Grosso, Acre e Amazonas, já realizou mais de 26 ações sociais com objetivo de desenvolver e transformar as comunidades em que atua. As ações, são realizadas por todos os colaboradores que buscam estimular o cooperativismo através do voluntariado. O movimento voluntariado, já aconteceu em mutirões de doação de sangue, organizações de leilões em prol do hospital do câncer, ações no lar de idosos, troca de mudas em viveiros e arrecadações de alimentos não perecíveis nas agências de cada região.

“Juntos fazemos mais pelas pessoas e pelas nossas comunidades, esse é o nosso principal objetivo. Buscamos de forma cooperativa trazer soluções financeiras sustentáveis aos nossos associados e assim, através das movimentações financeiras de todos os cooperados estimular o desenvolvimento e a prosperidade local. Nossa essência é a cooperação e por isso esse é um dia celebrado por todos nós”, destaca Ediano Neves, Diretor Executivo na Sicredi Biomas.

São mais de 5.498, pessoas beneficiadas e mais de 32 agências da cooperativa participando ativamente para fortalecer a essência do cooperativismo.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos 8 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.700 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Nos estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, e algumas cidades de Goiás, o Sicredi está presente em 243 municípios e possui 323 agências, para o atendimento a mais de 1,252 milhão de associados.