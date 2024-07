Pastor agride esposa em voo ao saber que ela passaria à 1ª classe

Um pastor evangélico, de 75 anos, é acusado de agredir a esposa dentro de um avião do Alasca para Virgínia, nos Estados Unidos, em 2 de julho. De acordo com informações do jornal americano The Independent, o homem teria ficado com raiva após saber que a mulher foi transferida para a primeira classe, e ele, não.

O homem, identificado como Roger Allan Holmberg Sr, teria abusado verbalmente da esposa, fazendo um gesto obsceno para ela na frente de uma cabine e deixando outros passageiros horrorizados com a situação, conforme a denúncia criminal que o The Independent teve acesso.

Conforme a queixa, registrada em 3 de julho, o casal estava viajando para uma reunião “relacionado ao ministério”.

Além da forma grosseira que Roger tratou a mulher, a denúncia destaca que o pastor “empurrou para a frente” o assento da pessoa que estava sentada ao lado da esposa e tentou “lançar o braço em direção à vítima”. O colega de assento “inclinou-se para frente para bloquear a tentativa de golpe, mas Roger ainda parecia golpear o topo da cabeça da mulher com a mão”, segundo relato descrito na queixa.

Um policial que estava de folga presenciou a ação e confrontou o pastor. “Se houver mais algum problema, vou te algemar”, ameaçou.

Após seguir viagem, agentes do FBI, juntamente com a polícia, encontraram com o avião, que pousou às 18h41 no Aeroporto de Anchorage (no Alasca), para entender o caso. A esposa contou para as autoridades que o pastor “bateu em sua cabeça”. Além disso, ela explicou que o homem sabia que ela tinha epilepsia e que o contato com a cabeça dela poderia causar uma convulsão.

A mulher contou aos agentes que tinha pensado em denunciar o marido antes, mas nunca tinha conseguido. Então, após o caso, ela decidiu fazer a denúncia.

Para os policiais, Roger explicou que teria ficado com raiva com o upgrade que a esposa ganhou para a primeira classe, “porque ele queria que a mulher viajasse com ele e sentasse ao seu lado”, informa a queixa. Por fim, o pastor alegou que “deu um tapinha na cabeça da esposa ao passar para chamar a atenção da mesma”.

O homem foi preso sob acusação de agressão simples dentro da jurisdição marítima e territorial especial dos Estados Unidos e transportado para o Centro Correcional de Anchorage.

O pastor aguarda a audiência de acusação. Se condenado pela Justiça, poderá pegar até um ano de prisão. Além disso, um porta-voz da Alaska Airlines confirmou que Roger foi banido dos voos da companhia aérea.