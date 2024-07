Polícia busca suspeita de envolvimento na morte de dentista em Rondônia

A Polícia Civil do Estado de Rondônia informou que foi deferida a prisão temporária de Raqueline Leme Machado, suspeita de participar do homicídio de Clei Bagattini, ocorrido no dia 12 de julho de 2024, na cidade de Vilhena.

A Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Vida da Polícia Civil está em busca de informações que possam levar à localização de Raqueline. A PC alerta ainda que evitar a ação das autoridades poderá configurar crime de favorecimento pessoal, conforme previsto no artigo 348 do Código Penal.

A colaboração da comunidade é fundamental para a resolução deste caso e para que a justiça seja feita.

Quaisquer informações relevantes podem repassadas através dos números de telefone (69) 3322-3001 (WhatsApp) ou 190 da Polícia Militar.

O mandado de prisão foi inserido no Banco Nacional de Mandados de Prisão do CNJ.

Fonte: Extra de Rondônia