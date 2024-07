População rio-branquense reconhece trabalho de limpeza realizado pela prefeitura na capital

Quem passa diariamente pelas ruas da capital acreana tem visto o trabalho da Prefeitura de Rio Branco, por meio das equipes da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI) na limpeza geral.

Ao todo, 30 frentes de serviço realizam, todos os dias, serviços de capina, varrição e desobstrução de córregos e bueiros, dentro de um cronograma que não deixa de atender os mais de 200 bairros da cidade, como explica o gerente operacional da SMCCI, Ylter Holanda.

“A gestão da prefeitura determinou para mantermos a cidade limpa. A população merece uma Rio Branco de qualidade, uma cidade limpa, organizada. Para isso temos 30 frentes de serviço. A gente tem dez equipes de bairro, três de praça, um de córrego, três de parque. e abrange toda a cidade, não deixa nenhum bairro de fora, nenhuma praça sem ser abrangida pela limpeza”, garantiu.

Na manhã desta terça-feira (16), por exemplo, uma das vias principais da capital, a Getúlio Vargas, recebeu serviço de varrição e capina.

O radiologista Raul Gil Gonçalves, fez questão de elogiar o trabalho das equipes da prefitura e pontuou que há muito tempo não via a cidade tão bem cuidada.

“Rapaz, a cidade de Rio Branco está uma maravilha. Essa prefeitura aí está sendo uma das melhores que está tendo essa gestão, entendeu? Você andava nessa rua de Rio Branco, era só buraco, homem. A gente tinha que fazer a suspensão do nosso carro direto, agora não. As ruas todas asfaltadas, a prefeitura está de parabéns. Limpeza, você vê, pode falar, olha aqui, você vê a prefeitura em todos os locais que você anda, você vê a prefeitura agindo, antes ninguém via isso, entendeu? Está de parabéns a gestão da prefeitura, todos estão de parabéns”.

O microempresário Ronaldo Freire, que observava os trabalhos na Getúlio Vargas, disse que por onde anda na cidade de Rio Branco, se depara com algum tipo de serviço de melhoria.

“A Prefeitura de Rio Branco está de parabéns, meu amigo. Está fazendo ótimo trabalho. Cara, é incrível o que a prefeitura está fazendo. Eu nunca tinha visto uma prefeitura trabalhar tanto como está trabalhando agora. Você anda nas ruas, é todo mundo trabalhando. Olha do lado aqui, os azulzinhos, todo mundo trabalhando. Então a gente está de parabéns, a prefeitura está de parabéns. Em todo canto, nos bairros, em ramal, todo mundo trabalhando. A gente acredita que isso vai melhorar ainda. Porque o que a prefeitura está fazendo eu não vejo em canto nenhum. Eu tive agora, andei em vários municípios, entendeu? Eu não vi nenhuma prefeitura trabalhando como a prefeitura de Rio Branco está trabalhando”.