Prazo de convocação dos mesários para as próximas eleições começa esta semana

O prazo para a publicação do edital com os nomes dos mesários designados para as Eleições Municipais 2024 começou na última terça-feira (09). Até 7 de agosto, a juíza ou o juiz eleitoral divulgará os nomes das pessoas que comporão as mesas receptoras de votos, atuarão como apoio logístico e participarão dos testes de integridade, além de informar os dias, horários e locais dos serviços.

A convocação diz respeito ao primeiro e eventual segundo turno de votação, a partir da publicação do edital o prazo de cinco dias para que os partidos políticos e as federações reclamem das designações e para que as pessoas nomeadas apresentem recusa.

Esse prazo está previsto também na resolução que trata dos atos gerais do processo eleitoral para as Eleições 2024 (Resolução TSE nº 23.736/2024).

Segundo o Ac24horas, o prazo para publicação do edital contendo o nome das pessoas designadas como mesárias e mesários que atuarão nas seções instaladas em estabelecimentos penais e nas unidades de internação de adolescentes vai até o dia 30 de agosto de 2024.