Prazo de matrículas para aprovados da CNH Social termina nesta segunda; veja detalhes

Nesta segunda-feira (29), é o último dia para que os 2.132 aprovados na modalidade urbana do Programa CNH Social efetuem suas matrículas. O edital foi publicado no dia 16, concedendo um prazo de dez dias úteis para a realização das matrículas.

Os candidatos devem apresentar a identidade dentro da validade de dez anos ou outro documento oficial de identificação com foto e CPF, originais e cópias, além de comprovante de residência e o comprovante de matrícula online, disponível no site do Detran.

Para os selecionados em Rio Branco, a documentação deve ser entregue na sede do Detran, localizada na Estrada Dias Martins, nº 894, Jardim Primavera, antiga Faao. Nos municípios onde há postos de atendimento do Detran, os candidatos devem comparecer à Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran).

Quem reside em localidades sem postos de atendimento do Detran deve solicitar a abertura do processo de habilitação pelo e-mail [email protected], anexando a documentação exigida no edital. A convocação dos selecionados na categoria estudantil será feita após a Expoacre Juruá.

Após a abertura do processo de habilitação, os selecionados devem procurar o Centro de Formação de Condutores (CFC) de sua preferência. Todos os custos das aulas e exames teóricos e práticos serão cobertos pelo programa. Caso haja necessidade, o candidato tem direito a realizar até três testes gratuitos, em caso de reprovação teórica ou prática.