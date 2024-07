Prefeitura anuncia liberação de saques do FGTS para vítimas da enchente

A Defesa Civil Municipal afirma que a Caixa Econômica Federal deu sinal verde para o levantamento de pessoas atingidas pela enchente de 2024, permitindo o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A decisão foi publicada nesta quarta-feira (17) pela manhã, e a partir do último dia 16 os moradores que foram afetados pelas águas já podem solicitar o saque através do aplicativo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Aqueles que não tiverem acesso ao aplicativo contará com uma equipe disponível para atendê-los a partir da segunda-feira (22), para que a instalação e uso sejam feitas de maneira correta, assim como outras orientações relativas ao saque do FGTS.

Chefiando a Defesa Civil Municipal, Fabíola Urzedo explica um pouco sobre o procedimento e maneira que poderão facilitar o saque do benefício para aqueles que necessitam do dinheiro neste momento.

“Nós, aqui na Defesa Civil, com a Caixa Econômica vamos tirar todas as dúvidas para evitar a ida das pessoas até a agência bancária e enfrentar filas, para facilitar”, diz a gestora.

Apesar do benefício estar liberado, existe um limite para o montante ser sacado, sendo ele de R$6.220. Para realizar o saque, basta se dirigir até a Defesa Civil com documentação que comprove a residência em uma das áreas afetadas.

O coordenador da instituição, tenente-coronel José Gláucio, falou ainda sobre como foi realizado o processo junto ao banco.

“Foi feito todo um processo, aprovado pela Caixa Econômica e foi liberado, sendo que a Caixa Econômica Federal vai auxiliar, juntamente com a Defesa Civil, aqui na Defesa Civil, a partir de segunda-feira, 22 de julho, até 9 de agosto”, elucida.