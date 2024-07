Procuradoria Geral do Acre convoca aprovados em processo seletivo de estágio

Foi publicada, na edição desta quarta-feira do Diário Oficial do Estado (DOE), a convocação oficial do XXI Processo Seletivo para estágio na área de Direito. A disposição saiu nesta quarta-feira (03).

Os 14 candidatos selecionados têm um prazo de dois dias úteis, a partir da data de publicação, para apresentar a documentação necessária.

A jornada de estágio é de 4 horas diárias e 20 horas semanais. A bolsa de estágio é no valor de R$800, mais auxílio-transporte no valor de R$200.

Os candidatos convocados devem enviar a documentação descrita no item 10.2 do Edital nº 06, datado de 10 de abril de 2024, para o e-mail [email protected].